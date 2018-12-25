РИАМО - 25 дек. Телецентр «Останкино» через суд требует с «Первого канала» оплатить накопившиеся долги, задолженность канала и его подрядчиков перед телецентром оценивается в 1 миллиард рублей, пишет газета «Коммерсант».

«Телецентр «Останкино» через суд потребовал взыскать с «Первого канала» и его основного поставщика контента «Красный квадрат» долги на 163 миллиона рублей и 63 миллиона рублей соответственно. Источники оценивают накопленную задолженность «Первого» и его подрядчиков перед телецентром в 1 миллиард рублей. Проблема в сокращении господдержки <…>. В этом году «Первый» получил вдвое меньше субсидий, а расходов нес больше», – пишет издание.

Накануне ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» подало два иска к «Первому каналу» – на 89,46 миллиона рублей и 73,96 миллиона рублей.

«Первый канал» – наш важнейший, если хотите, любимый клиент. Тем не менее задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только «Первого», но и более 100 телекомпаний», – сказал представитель телецентра Денис Назаров.

Всего за октябрь-ноября зарегистрировано 11 исков от «Останкино» к главному подрядчику «Первого канала», группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга.

«Их общая сумма – 62,74 миллиона рублей; в декабре суд удовлетворил крупнейший из исков на 39,9 миллиона рублей», – уточняется в статье.

«Первый» должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Два иска телецентр подал по долгу за июль.

«Останкино» зарабатывает на сдаче в аренду мощностей для производства и трансляции программ. Помимо «Первого» у «Останкино» еще три крупных заказчика: НТВ, «Матч ТВ» и «Общественное телевидение России» (ОТР), к которым у телецентра претензий нет. Доля «Останкино» на российском рынке услуг для телепроизводства оценивается в 54%. Чистая прибыль телецентра в 2017 году составила 329 миллионов рублей при выручке 5,89 миллиарда рублей.

«Выручка «Первого» в 2017 году составила 31 миллиард рублей, чистый убыток – 1,56 миллиарда руб. Выручка «Красного квадрата» – 5,77 миллиарда, прибыль – 1,5 миллиарда рублей», – дополняется в материале.

«Красный квадрат» арендует в телецентре помещения под офисы, студии для съемок, но «Первый канал» платит ему хуже и долг перед телецентром растет. Трудности «Первый канал» испытывает с 2014 года.