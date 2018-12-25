РИАМО - 25 дек. Специалисты Российской системы качества исследовали отечественное шампанское и назвали лучшие образцы этого напитка, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для дегустации в Роскачестве выбрали игристые вина из Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области в ценовом диапазоне от 200 до 1 тысячи рублей.

«Как уточнили специалисты, из 50 марок 37 получили высокие оценки. На первом месте оказалось выдержанное брют розовое «Премиум Розовое» Абрау-Дюрсо марки Victor Dravigny. Далее в рейтинге идут три игристых вина торговой марки «Шато Тамань»: это белый брют, полусухое белое «Мускатное», а также розовый брют «Селект Розе». На пятом месте — «Мускат Оттонель» производства «Фанагории», - отмечается в материале.

По итогам исследования эксперты Роскачества пришли к выводу, что российское шампанское достойного качества представлено и в ценовом диапазоне до 500 рублей.