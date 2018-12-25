РИАМО – 25 дек. Титул «Мисс Москва – 2018» по итогам конкурса завоевала 24-летняя Алеся Семеренко, сообщается на сайте kp.ru.

Финал конкурса и награждение участниц прошли 24 декабря в концертном зале Vegas City Hall.

«Между этапами конкурса, пока девушки переодевались, для зрителей выступали звезды российской эстрады Emin, Слава, Джиган, группа «БандЭрос», Анна Плетнева и многие другие», – отмечается в материале.

Конкурс красоты «Мисс Москва» проводят ежегодно с 1994 года. На этот раз за победу боролись 49 девушек в возрасте до 32 лет.

Как отметили организаторы, завоевать титул «Мисс Москва» может любая девушка, обладающая талантом, умом и красотой.