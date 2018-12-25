РИАМО - 25 дек. В столичных аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» во вторник утром задержали и отменили 51 рейс, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Шереметьево» 11 рейсов задержали. Во «Внукове» задержали девять рейсов и один отменили. В «Домодедове» 19 рейсов задержали и 11 отменили.

В подмосковном аэропорту «Жуковский», согласно онлайн-табло этой воздушной гавани, отмен и задержек рейсов нет.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, в начале дня возможен слабый снег, температура воздуха опустится до минус 12 градусов.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.