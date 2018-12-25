РИАМО - 25 дек. Подмосковные полицейские обнаружили цех по производству фальсифицированной незамерзающей жидкости, из оборота изъяли более 2 тонн опасной продукции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МО МВД России «Павлово-Посадский» в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории промышленной зоны выявлен цех по производству автомобильной стеклоомывающей незамерзающей жидкости, изготовляемой на основе ядовитого метилового спирта», - говорится в сообщении.

Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, при обследовании помещений цеха сотрудники полиции обнаружили автоматизированную линию по розливу незамерзающей жидкости, а также 452 канистры объемом пять литров с готовой продукцией, четыре цистерны с техническим сырьем, пластиковую тару, крышки и этикетки.

На момент проверки на производстве трудились девять уроженцев одной из стран Средней Азии, которые были доставлены в отдел полиции. В отношении нарушителей миграционного законодательства составлены административные протоколы по статье 18.8 «Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации» и статье 18.10 «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

«Фальсифицированная незамерзающая жидкость изъята из оборота, по результатам исследования она не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и изготовлена с использованием метилового спирта. В настоящее время деятельность цеха прекращена», – добавила Петрова.

По данному факту отделом дознания МО МВД возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание организаторов незаконного производства.