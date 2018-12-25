РИАМО - 25 дек. Московский метрополитен выпустил карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей, их можно приобрести в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» и в магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», размер новых носителей примерно в два раза меньше, чем у оригинальной «Тройки», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В метро теперь можно купить карту «Тройка» в виде наклейки и вкладыша. Пассажиры, постоянно пользующиеся смартфонами, смогут просто приложить мобильное устройство к турникету, не доставая карту. Так они смогут проходить через турникеты быстрее и удобнее», – сказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Наклейку с функцией проездного билета можно прикрепить на смартфон. Для этого нужно отклеить прозрачный стикер с оборотной стороны «Тройки» и приложить к корпусу телефона. Карту-вкладыш достаточно просто положить в чехол с гаджетом.

Новые виды «Тройки» выпустили тиражом 500 экземпляров – 250 наклеек и столько же вкладышей. Стоимость вкладыша – 300 рублей, а наклейки – 350 рублей.

Как и обычная «Тройка», они позволяют оплатить проезд в метро, на Московском центральном кольце и в наземном общественном транспорте. Пополнить билет «Кошелек» или записать на носитель любой тип проездного можно в кассах метрополитена и в мобильном приложении «Метро Москвы».

Стойки «Живое общение» с сувенирными витринами расположены на следующих станциях: «Площадь Революции», «Арбатская», «Киевская», «Александровский сад», «Павелецкая», «Пушкинская», «Баррикадная», «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры», «Курская», «Китай-город», «Сретенский бульвар».