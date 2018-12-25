РИАМО - 25 дек. Каток в столичном парке Горького с 22 ноября посетили более 200 тысяч человек, каток будет работать до 10 марта, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы парка.

«Парк Горького подвел итоги первого месяца работы катка: с 22 ноября его посетили 207 тысяч человек. Ледовое пространство занимает 18 тысяч квадратных метров и разделено на три зоны: основной каток, детскую площадку и хоккейную коробку», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что каток в парке Горького будет работать до 10 марта. В этом году он называется «Фабрика счастливых людей» и оформлен в индустриальном стиле: на входе посетителей встречает 10-метровая дымовая труба, а гости готовятся к выходу на лед в павильонах, визуально напоминающих цеха.

«На самом же катке возвели масштабную инсталляцию, составленную из тысячи световых труб. Каток в парке Горького работает ежедневно с 10:00 до 23:00, кроме понедельника. По пятницам, в выходные и праздничные дни часы работы продлены до 00:00. Приобрести билеты можно на сайте парка Горького», - добавил собеседник агентства.