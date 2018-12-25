РИАМО - 25 дек. На нескольких улицах столицы перекроют движение транспорта 25 декабря, в частности, с 09:00 до 15:00 закроют 1-й Ходынский проезд от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На нескольких улицах Москвы ограничат и перекроют движение транспорта. 25 декабря с 09:00 до 15:00 автомобилисты не смогут проехать по 1-му Ходынскому проезду от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого и по Ходынскому бульвару от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда», – говорится в сообщении.

В этот же день с 10:20 до 10:30 будет перекрыт участок Земледельческого переулка от 1-го Неопалимого переулка до Ружейного переулка.

Водителям рекомендуют учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

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