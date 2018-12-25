РИАМО - 25 дек. В Солнечногорском районе Подмосковья произошел пожар в цехе на территории промзоны, эвакуация людей не потребовалась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 02:58 во вторник от очевидца на пульт диспетчера Солнечногорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: деревня Майдарово, промзона, цех №7.

«По прибытии первого пожарного подразделения в 03:18 было установлено, что происходит горение цеха. Повышенный ранг пожара не объявлялся. Эвакуация не проводилась и не требовалась», - отмечается в сообщении.

К 05:00 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Причина возгорания устанавливается.