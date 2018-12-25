РИАМО – 25 дек. В подмосковном Краснознаменске успешно прошла тематическая ярмарка «Новогодняя», гостям ярмарки были представлены различная праздничная новогодняя продукция и новогодние украшения по доступным ценам, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ярмарка прошла с 21 по 23 декабря.

«В ярмарке приняли участие предприниматели города Москвы, Московской, Тверской, Рязанской областей. Всего на ярмарке было размещено 139 торговых мест», — говорится в сообщении.

Кроме ярмарочной торговли, 22 декабря для посетителей была проведена праздничная программа с музыкальным сопровождением и выступлением Деда Мороза.