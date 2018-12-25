РИАМО - 25 дек. В подмосковном Воскресенске произошел пожар в промзоне на площади 200 квадратных метров, пострадавших и погибших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

24 декабря в 16:10 от очевидца на пульт диспетчера Воскресенского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о задымлении в промзоне по адресу: город Воскресенск, Московская улица, дом 32.

«По прибытии первого пожарного подразделения в 16:20 было установлено, что происходит горение внутри здания на площади 200 квадратных метров. Повышенный ранг пожара не объявлялся. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались десять человек», - говорится в сообщении.

Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Полностью пожар удалось ликвидировать в 23:00. Погибших и пострадавших нет.