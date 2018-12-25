РИАМО - 25 дек. На портале «Узнай Москву» появился экскурсионный маршрут по семи местам в центре столицы, популярным у туристов и горожан, чтобы прогуляться по нему, нужно установить мобильное приложение «Узнай Москву» или воспользоваться мобильной версией одноименного сайта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Протяженность специальной новогодней прогулки по Москве – около четырех километров. Экскурсия займет чуть больше часа. В маршрут включены семь достопримечательностей, они отмечены точками на интерактивной карте. Нажав на них, можно узнать об истории этих мест», – сказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Праздничный маршрут начинается в центре Манежной площади, где установили 20-метровую ель в стиле ретрофутуризм с необычными елочными игрушками. Далее участники экскурсии посетят сердце столицы – Красную площадь. Там уже залили каток, на котором проходят зрелищные ледовые шоу с участием профессиональных спортсменов.

Новую пешеходную прогулку можно найти в разделе мобильного приложения «Маршруты», где также есть множество других познавательных онлайн-экскурсий по Москве.

Новогодний маршрут будет доступен пользователям приложения «Узнай Москву» до окончания фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходит до 13 января. На 78 площадках можно посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.

Приложение «Узнай Москву» – это интерактивный гид по достопримечательностям города. Его можно скачать в App Store и Google Play. В приложении собраны описания более 1,6 тысячи зданий и сооружений, 598 памятников, 291 музея, 166 территорий и сведения о 207 исторических личностях. База проекта постоянно расширяется. Описания некоторых объектов можно также прослушать, если нажать на аудиодорожку.