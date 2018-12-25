РИАМО - 25 дек. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, в начале дня возможен слабый снег, температура воздуха опустится до минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Снежный циклон покинет столицу и область . В Московии ненадолго наступит передышка в снеге. При облачной погоде в начале дня еще местами покружит слабый снег. Ветер северных румбов подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Максимальная температура в Москве - минус 9 - минус 7 градусов, по области - минус 12 - минус 7 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что основным неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей станет рост атмосферного давления.

«На колебания атмосферного давления негативно отреагируют люди, перенесшие сосудистые кризы, страдающие как гипертонией, так и гипотонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, собственным неустойчивым артериальным давлением. А отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей», - добавляется в материале.

По мнению специалистов, даже вполне здоровые люди могут испытывать в этот день недомогание, поэтому рекомендуется иметь под рукой рекомендованные лечащим врачом препараты.