РИАМО - 24 дек. Собственник земли сельскохозяйственного назначения в Солнечногорском районе Подмосковья получил 450 тысяч рублей штрафа за мусор, а также борщевик и другие сорняки на своем участке, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ноябре ведомство провело внеплановую проверку в отношении ООО «Антей-Строй», которое является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 47,1 гектара в Солнечногорском районе.

«В результате проверки управлением Россельхознадзора установлено, что собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных земель от зарастания и загрязнения. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, на площади 44,1 гектара, зарос древесно-кустарниковой и сорной растительностью – борщевик Сосновского, лебеда, осот, одуванчик и загрязнен отходами производства и потребления вперемешку с грунтами неизвестного происхождения, площадь загрязнения – 3 гектара», - говорится в сообщении.

В рамках проверки управление Россельхознадзора отобрало образцы почв для лабораторных испытаний в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. По результатам исследований установлено, что почва имеет неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую характеристику по показателям индекса БГКП (бактерии группы кишечной палочки), энтеррококов и характеризуется как умеренно опасная.

В декабре за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель, ООО «Антей-Строй» было оштрафовано в соответствии с частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ на 450 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений и ввода земельного участка в сельскохозяйственный оборот.

С начала 2018 года за нарушение земельного законодательства РФ по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ управление Россельхознадзора привлекло к ответственности 165 юридических лиц на сумму более 56 миллионов рублей.