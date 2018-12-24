РИАМО - 24 дек. Свыше 130 человек подали заявки на участие в 40 торговых процедурах департамента города Москвы по конкурентной политике на минувшей неделе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Рекордсменом по количеству претендентов – 22 заявки – стал аукцион на право торговли в павильоне с комплексным назначением площадью 77 квадратных метров, расположенном в подуличном переходе станции метро «Пражская». Стартовая цена ежемесячного платежа увеличилась в два раза и составила 1,3 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Высокий спрос – пять претендентов на лот – вызвали аукционы за право размещения НТО «Елочные базары» и торги по аренде со стартовой ценой для СМП – 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.

«Таким образом, средняя цена за лот «Елочные базары» увеличилась в два раза, цена аренды для малого бизнеса выросла в три раза и приблизилась к рыночному значению», – подчеркивается в материале.

Помимо этого, 17 потенциальных инвесторов приняли участие в процедурах публичного предложения по продаже четырех нежилых объектов.

«Реализованные лоты расположены на первых этажах зданий в разных районах города, в том числе в ЦАО на Тверской улице. Средняя цена одного квадратного метра составила 52,6 тысячи рублей за квадратный метр», – перечисляется в сообщении.

Возможностью арендовать у города через аукционы 11 объектов на общих основаниях воспользовались на прошлой неделе 17 участников. Среднее превышение стартовой цены составило 10%. Все лоты расположены в жилых домах, вблизи метро.