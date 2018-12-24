РИАМО - 24 дек. Накануне Нового года, 31 декабря, в путешествие на поездах дальнего следования отправятся более 193 тысячи человек, из них около 73 тысяч путешественников отметят Новый год в пути, сообщается на официальном сайте ОАО «РЖД».

Для пассажиров, встречающих новогоднюю ночь в пути, традиционно будут подготовлены приятные сюрпризы: в ночь с 31 декабря на 1 января начальники поездов поздравят пассажиров по громкой связи, маленьких детей (до 10 лет) будут ждать сладкие угощения, а в вагонах-ресторанах пассажирам будет предложено специальное праздничное меню.

«Сладкие новогодние подарки получат и все маленькие пассажиры поездов «Сапсан» и «Аллегро» формирования Дирекции скоростных сообщений – филиала ОАО «РЖД», отправляющиеся в поездку 31 декабря и 1 января», – говорится в сообщении.

В этом году московские вокзалы встретят около 3 тысяч детей со всей России, которые приедут на Кремлевскую новогоднюю елку 26 декабря

«Для перевозки детских организованных групп АО «ФПК» подвижной состав последних лет постройки, оснащенный системами кондиционирования воздуха, биотуалетами. В залах ожидания железнодорожных вокзалов предусмотрены специальные места для детей. Персонал вокзала обеспечит комфорт во время ожидания поезда и исключит возможность прохода посторонних лиц к детям», – уточняется в материале.

Помимо этого, на привокзальных площадях предусмотрены парковочные места для «детских» автобусов. Организованы специальные бригады для обеспечения своевременной посадки и высадки детей.

Накануне Нового года перевозчиками пассажиров в дальнем и пригородном сообщении также планируются различные праздничные акции.

«Так, например, 25 декабря Дед Мороз и Снегурочка выступят организаторами специальной акции «Волшебный рейс» в одном из поездов «Сапсан», во время которой все юные путешественники получат подарки. Также, с 26 по 27 декабря в одном из поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» пройдет новогодняя акция «Вагон желаний»: во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручат всем детям подарки, загаданные ими при посадке в поезд», – перечисляется в сообщении.

До 25 декабря железнодорожные вокзалы ОАО «РЖД» будут празднично оформлены новогодней атрибутикой и иллюминацией. На крупнейших вокзалах будут установлены новогодние елки, а по громкоговорящей связи будут звучать поздравления с Новым годом.

«В целом на железнодорожных вокзалах страны пройдут более 100 праздничных мероприятий, среди которых — новогодние костюмированные шоу-программы с участием Деда Мороза и Снегурочки с вручением пассажирам подарков и сладких угощений, концерты, квесты, конкурсы детских рисунков и мастер-классы по изготовлению игрушек», – дополняется в сообщении.

Так, например, с 26 по 28 декабря на Московском, Финляндском и Балтийском вокзалах Санкт-Петербурга Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с наступающим Новым годом, сказочные персонажи будут предлагать пассажирам решить загадки про электропоезда и дарить новогодние подарки.

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