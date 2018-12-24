РИАМО - 24 дек. Работодателям Подмосковья напомнили о том, как нужно обеспечить работу сотрудников в холодное время года на открытой территории или в неотапливаемых помещениях, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции труда в Московской области.

Для работодателя установлена обязанность обеспечить работнику безопасные условия труда на рабочем месте, то есть обеспечить те условия труда, при которых воздействие на работников вредных и опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

«Одним из вредных производственных факторов является низкая температура воздуха, если человек работает в холодное время года на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении, при определенных условиях приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. Подвержены влиянию такого фактора, например, работники строительных организаций, аварийно-восстановительных служб, а также обслуживающие водопроводные, тепловые электрические сети и тому подобное», — говорится в сообщении.

При воздействии таких факторов работодателям необходимо пользоваться методическими рекомендациями «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях». Эти правила содержат подробные инструкции для руководителя и службы охраны труда, которые должны оценить степень вредности или опасности холода и установить соответствующие меры защиты жизни и здоровья.

«Среди таких мер – своевременный инструктаж работников, разработка мер первой помощи пострадавшим при обморожении или переохлаждении. Кроме того, к работе на холоде допускаются только лица, прошедшие предварительные медицинские осмотры и не имеющие каких-либо противопоказаний для данной деятельности», — добавляется в сообщении.

Такие работники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты. Это могут быть как традиционные телогрейки и ватные штаны, так и современные зимние комплекты одежды.

При температуре ниже минус 40 градусов работники должны трудиться также с применением средств защиты лица и органов дыхания. Рекомендовано также установить дополнительные перерывы для обогрева и отдыха в теплом оборудованном помещении.

Для работы в неотапливаемом помещении тоже существует ограничение по продолжительности непрерывной работы. Так, проработать без дополнительных перерывов до обеда (или после обеда до окончания смены) допускается только при температуре не ниже минус 12 градусов. Если есть сквозняк, то он тоже должен учитываться. Помещение для обогрева нужно оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура этих устройств должна быть в диапазоне 35-40 градусов.

Кроме того, должна быть возможность снять верхнюю одежду и обувь. Во время перерыва на обед работодатель должен обеспечить сотрудников горячим питанием.