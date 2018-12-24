РИАМО - 24 дек. В Москве следственный изолятор «Бутырка» могут преобразовать в досуговый центр, на территории можно открыть учреждение развлекательного типа - музей или ресторан, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Тюрьмы в Москве освобождают, заключенных убирают, тюрьмы ломают, там начнут строить какие-то дома. Сейчас волнует судьба «Бутырки». Но это историческое место, вы знаете, кто там сидел, кто там бывал. Так что никто ее ломать не собирается. Сегодня очень модно и в Европе, и в других странах использовать старые здания и для ресторанов, и для магазинов с фрагментами истории, с музейной частью» – сказал в интервью Радио «Комсомольская правда» Герасимов.

В свою очередь со-основатель фонда «Городские проекты» Илья Варламов полагает, что проект нуждается в грамотной экспертной оценке.

«К таким вопросам нужно привлекать специалистов, кто занимается реконструкцией подобных объектов, реновацией подобных территорий. Они должны оценивать, что там можно сделать и что будет хорошо для города. Почему нет, если это будет хороший музей? Но вопрос в том, насколько целесообразно делать там музей такого масштаба? Может, там гостиницу лучше сделать. В любом случае это надо решать цивилизованными методами», – дополнил Варламов.

В начале декабря было принято окончательное решение о закрытии «Бутырки» и еще одного московского СИЗО — «Пресня». Оба комплекса будут на балансе столичной мэрии. Точные сроки закрытия СИЗО пока не называются.