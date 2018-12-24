РИАМО - 24 дек. Главный госавтоинспектор России Михаил Чeрникoв предложил увеличить штраф за превышение скорости, сейчас минимальное наказание за подобное нарушение составляет 500 рублей, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Черников подчеркнул, что это одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения, а вот наказание за него слишком низкое. В настоящее время за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предусмотрен минимальный штраф в размере 500 рублей», – отмечается в сообщении.

В интервью радиостанции «Милицейская волна» Черников заявил, что в этом вопросе «нужно все переосмыслить».

«Снижать ли порог, может, усиливать ответственность», – подчеркнул он.

Черников уточнил, что пока не будут четко нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать какие-то такие решения рано.