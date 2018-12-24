РИАМО - 24 дек. В Химках состоялась церемония вручения золотых знаков отличия ГТО, награды 75 жителям вручил олимпийский чемпион Сиднея по боксу Александр Лебзяк, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Знаки ГТО получили воспитанники детских садов Химок, школьники и сотрудники коммунального муниципального предприятия «ДЕЗ ЖКУ». Каждый из них успешно прошел испытания всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в своей возрастной ступени в 2018 году.

«Торжественная церемония награждения проходила в пресс-центре стадиона «Арена Химки». Ранее в подобных награждениях участвовали российский телеведущий Дмитрий Губерниев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова», – отмечается в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова, по итогам девяти месяцев жителям Московской области присвоено 16219 знаков отличия.

«Из них 8128 золотых. 75 знаков отличия высшей пробы, врученных в Химках, станут еще одной небольшой, но важной частью по развитию комплекса ГТО в Подмосковье. А получение награды из рук олимпийского чемпиона по боксу Александра Лебзяка запомнится каждому надолго», – резюмировал министр.