РИАМО - 24 дек. В строящемся храмовом комплексе в честь святого равноапостольного князя Владимира на улице Перовская в столице будут сочетаться разные материалы разные архитектурные школы зодчества, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Храмовый комплекс в честь святого равноапостольного князя Владимира возводится в Новогиреево на улице Перовская, владение 64. Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что строится храм по индивидуальному проекту заслуженного архитектора А. Оболенского, создателя храма Христа Спасителя.

«Храмовый комплекс уникален по своей красоте, в нем сочетаются не только разные архитектурные школы зодчества, но и разные материалы. Основной большой храм будет каменный, а малый - крестильный деревянный», – сказал Левкин.

Храмовый комплекс общей площадью 751,1 квадратных метров рассчитан на 300 прихожан. Строительство ведется полным ходом в соответствии с запланированным графиком.

Левкин пояснил, что на данный момент специалисты завершили работы по кровле западной части храма и подготовили к заливке апсиду алтарной части. Также выполнены все работы для подключения электричества, что позволит в ближайшее время пустить тепло в храм.

Работы по строительству храма в честь святого равноапостольного князя Владимира проинспектировал депутат Госдумы, советник мэра Москвы Сергея Собянина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в Москве. Он рассказал, что 19 апреля 2014 года на данном участке было совершено освящение малого деревянного храма в честь святого праведного воина Федора Ушакова (на 100 человек). А через год, в декабре 2015 года, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, был установлен Поклонный крест и совершен молебен на месте строительства будущего большого каменного храма.

Куратор программы «Программы-200» отметил, что по завершению строительства прилегающая к храму территория будет благоустроена и станет дополнительным местом отдыха москвичей. Планируется завершить строительство храмового комплекса в 2019 году.

Благодаря «Программе-200» в столице возводятся различные по своей архитектуре храмы. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр столицы и патриарх.

Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Вместе со строительством новых храмов Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.

От столичного Стройкомплекса возведение храмов курирует руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.