РИАМО - 24 дек. Совет депутатов Ленинского района Подмосковья 13 декабря поддержал внесение изменений в генплан сельского поселения Молоковское, тем не менее депутаты и общественники считают, что пункты генплана необходимо и дальше разъяснить на встречах с жителями, которых могут вводить в заблуждение.

В понедельник совет депутатов Ленинского района рассмотрел обращение Павла Грудинина к властям, в котором он просит отменить документ развития территории Молоковского поселения до 2036 года.

«По законодательству публичные слушания прошли. Закон говорит, что дальше идет учет замечаний, доработка документа. Замечаний поступило много. Большая часть замечаний учтены. Повторных публичных слушаний закон от нас не требует. Однако в поселении возникла ситуация, когда жителей сознательно вводят в заблуждение», - сказала депутат районного совета Ирина Архангельская.

В администрации Молоковского полагают, что местных жителей настраивают против бизнесмены, чьи земли подлежат изъятию под строительство дорог и коммуникаций. Отдельные предприниматели стремятся изменить генплан под свои нужды, которые сейчас в него не вписываются.

«Иногда действительно важные для муниципалитета проекты становятся заложниками политически напряженных отношений. Власти должны выкупать земли по кадастровой стоимости, а, например, Павел Грудинин, через земли которого должны пройти коммуникации, продает их на свободном рынке по 1 миллиону рублей за сотку. Очевидно, что предпринимателю проще осуществить коммерческую продажу», - сказал председатель Общественной палаты Ленинского района Григорий Авдеев.

Генплан Молоковского поселения предусматривает строительство в течение ближайших 5-7 лет более 10 образовательных и дошкольных учреждений, а также поликлиник мощностью до 2 тысяч посещений в сутки, объектов спорта, включая дворовые площадки и бассейны общей площадью почти 270 тысяч квадратных метров. Коммуникации от проектируемого жилья предполагается подключать к канализационным системам Москвы.

Также особые ожидания возлагаются на реализацию транспортной модели, которая позволит по большей части решить проблему пробок за счет средств инвесторов.

«С начала обсуждения генплана Молокова в 2016 году депутаты доработали и внесли в него изменения. Большое количество корректировок, для стратегического документа этого достаточно», — сказал глава сельского поселения Молоковское Виктор Огоньков.

Как отметил председатель строительной комиссии районного совета депутатов Валерий Черников, данная территория нуждается в социально-экономическом развитии, которое влечет за собой и увеличение количества жителей вместе с инфраструктурой.

«Нам нужны инвесторы, которые будут строить объекты социальной инфраструктуры», - добавил Черников.

Ранее Общественная палата района организовала встречу властей с жителями Молоковского, в ходе которой был детально разобран генеральный план развития поселения.