РИАМО - 25 дек. На заседании Высшего совета Московской области, которое состоится во вторник, подведут итоги деятельности подмосковных муниципалитетов за 2018 год, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 24 декабря провел совещание с руководящим составом областного правительства.

«Завершающее мероприятие в этом году - традиционно перед новогодними праздниками мы проводим Высший совет. На него мы приглашаем всех глав территорий, чтобы озвучить рейтинг-50, подвести интегральные итоги нашей деятельности за 2018 год», - сказал Воробьев на совещании.

В мероприятии примут участие члены правительства Московской области, депутатский корпус, руководители органов местного самоуправления, представители Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат.

Ключевой темой повестки дня станет подведение основных итогов проделанной в 2018 году работы по достижению показателей социально-экономического развития, содержащихся в указах президента Российской Федерации, и выполнению задач, сформулированных в программных обращениях губернатора.

В рамках Высшего совета пройдет торжественная церемония награждения отличившихся по итогам года муниципалитетов. Города и районы Подмосковья, достигшие высоких показателей по отдельным отраслям экономики и социальной сферы, будут удостоены премии губернатора «Прорыв года».

Награды также получат муниципалитеты-победители программы «Территории роста: проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области», стартовавшей в феврале по поручению губернатора. В ходе программы муниципальные образования предлагали концепции развития своих территорий, которые оценивала профессиональная экспертная комиссия. Победители конкурса получат на реализацию проекта гранты, общий фонд которых составляет 1 миллиард рублей.