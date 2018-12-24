РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 дек. В подмосковном Королеве 27 декабря пройдет новогодний гала-концерт «Метель», в нем примет участие пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анна Насекина, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Новогодний гала-концерт «Метель» состоится 27 декабря в бассейне «Вымпел» города Королев в 18:00. В программе концерта – выступление заслуженного мастера спорта, пятикратной чемпионки мира Насекиной Анны!» – говорится в сообщении.

Гостей ждет много сюрпризов. Вход на трибуны свободный.