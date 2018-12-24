РИАМО – 24 дек. В зоопарке Москвы на следующий год будут работать выставки с ядовитыми змеями и рептилиями, сообщила в понедельник генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

«Мы откроем две новые выставки – это ядовитые змеи и выставка рептилий», - сказала Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

Она напомнила, что в 2019 году Московскому зоопарку исполняется 155 лет, поэтому на следующий год запланировано большое количество мероприятий.

«Весь год у нас расписан, все мероприятия спланированы, за всем нужно следить на сайте. Тринадцатого февраля у нас будет пресс-конференция. Мы расскажем: когда и какой праздник будет проходить, где, когда и какая выставка будет. Кроме того, запланировано большое количество просветительских выставок», - подчеркнула Акулова.