РИАМО - 24 дек. С 25 декабря на парковку на территории аэропорта «Шереметьево» снизятся цены, также появится возможность оплачивать парковку по 30-минутному тарифу, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Навстречу празднику в «Шереметьеве»: бесплатные опции, 30 минут/100 рублей и сутки/100 рублей - новый подход к парковочным тарифам. Международный аэропорт «Шереметьево» с 25 декабря 2018 года снижает цены и предоставляет возможность оплачивать парковку по 30-минутному тарифу», - говорится в сообщении.

Новый подход к формированию тарифов даст автомобилистам возможность бесплатно в течение 30 минут с комфортом встретить и проводить пассажиров в паркинге терминала B или разместить свой автомобиль на время путешествия на оборудованной парковке на самых доступных условиях среди столичных аэропортов.

С 25 декабря будут действовать следующие тарифы в многоуровневом паркинге терминала B: 30 минут после въезда бесплатно; последующие 30-минутные периоды по 100 рублей в течение первых трех часов; суточный тариф снижен с 800 рублей до 600 рублей в сутки (действует после третьего часа). Данный паркинг оборудован эскалаторами, лифтами и просторной досмотровой зоной. Для прохода пассажиров из здания паркинга в зал вылета терминала В предусмотрена пешеходная галерея.

В крытом паркинге терминала Аэроэкспресс будут действовать тарифы: 30-минутные периоды по 100 рублей в течение первых трех часов; суточный тариф снижен с 800 рублей до 600 рублей в сутки (действует после третьего часа). Пассажиры, прибывая в паркинг, имеют возможность оперативно пройти в терминал E и далее следовать в терминалы D и F.

В паркинге терминала D будут 30-минутные периоды по 100 рублей в течение первых четырех часов на крытом паркинге и открытой парковке в непосредственной близости от терминала.

«Аэропорт «Шереметьево» предлагает самые выгодные тарифы для долгосрочного размещения автомобиля на оборудованной парковке P-12: стоимость снижена с 200 до 100 рублей в сутки. Стоимость размещения автомобиля под навесом снижена с 300 до 200 рублей в сутки. К услугам клиентов Р-12 комфортабельная зона ожидания и бесплатный оперативный трансфер до пассажирских терминалов», - уточняется в материале.