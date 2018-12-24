РИАМО - 24 дек. В Москве 25 декабря будет временно перекрыт участок Земледельческого переулка в связи с открытием мемориальной доски на фасаде здания Академического ансамбля песни Российской армии имени Александрова, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.
«Перекрытие в связи с проведением церемонии открытия мемориальной доски на фасаде здания Академического ансамбля песни Российской армии имени А.В. Александрова. Участок: Земледельческий переулок от 1-го Неопалимовского переулка до Ружейного переулка. Период: 25 декабря с 10:20 до 10:30», – отмечается в сообщении.
В материале подчеркивается, что движение полностью перекроют.
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