РИАМО - 24 дек. В Москве 25 декабря будет временно перекрыт участок Земледельческого переулка в связи с открытием мемориальной доски на фасаде здания Академического ансамбля песни Российской армии имени Александрова, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Перекрытие в связи с проведением церемонии открытия мемориальной доски на фасаде здания Академического ансамбля песни Российской армии имени А.В. Александрова. Участок: Земледельческий переулок от 1-го Неопалимовского переулка до Ружейного переулка. Период: 25 декабря с 10:20 до 10:30», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что движение полностью перекроют.