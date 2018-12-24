РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. В подмосковном Реутове полицейские Балашихи задержали по горячим следам ранее судимых жителей Электростали, подозреваемых в краже зеркал с иномарки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 45-летнего местного жителя о том, что с его автомобиля, припаркованного у одного из домов на улице Новой, неизвестные украли зеркала заднего вида. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержаны ранее судимые 31 и 33-летние жители города Электросталь. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые задержаны.