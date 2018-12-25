РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 дек. Председатель комитета образования Королева Ирина Ваврик проведет прием жителей во вторник с 15:00 до 17:00, сообщается на сайте городской администрации.

«Во вторник, 25 декабря, с 15:00 до 17:00 жителей Королева примет председатель комитета образования Ирина Ваврик. Прием пройдет по адресу: город Королев, улица Октябрьская, дом №8А», – говорится в сообщении.

Двадцать шестого декабря личный прием граждан проведет председатель комитета по культуре Юрий Тимохин с 14:00 до 16:00 по адресу: город Королев, улица Дзержинского, дом №3/2.

Двадцать девятого декабря в Доме культуры «Текстильщик» на Советской улице, дом №8 с 10:00 до 12:00 личный прием проведет начальник территориального отдела «Юбилейный, Текстильщик» управления по работе с микрорайонами Елена Федорова.

В это же время в Молодежном культурном центре на Советской улице, дом №18 в микрорайоне Первомайский жителей города примет начальник территориального отдела «Болшево, Первомайский» Ирина Симонова.