РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал телевизор в одну из школ Балашихи для оснащения класса, в котором занимаются дети-аутисты, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов в понедельник посетил с рабочим визитом начальную школу №28 в микрорайоне Кучино.

«Учащиеся вместе с педагогами-тьюторами при освоении технологии дополненной реальности уже используют планшеты, так что большой экран им точно не помешает», – сказал Ефимов.

Он добавил, что был в гостях у ребят в октябре, именно тогда и родилась идея оснастить класс или комнату психологической разгрузки дополнительным оборудованием.

Президент общественного благотворительного фонда «Шаг в инклюзию», инициатор создания класса Анна Сергеева рассказала депутату об уникальных методиках, которые применяются при работе с детьми и показала рабочее пространство педагогов.

В ходе визита Ефимов также передал школе многофункциональное печатающее устройство, о котором его попросили родители учащихся на одном из депутатских приемов.

В сентябре текущего года на базе учебного учреждения при поддержке благотворительных фондов «Журавлик» и «Галчонок», а также Центра проблем аутизма был открыт первый в Московской области класс для детей с расстройством аутистического спектра.