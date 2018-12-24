РИАМО - 24 дек. В доме культуры Одинцовского района наградили лауреатов и победителей премии «Наше Подмосковье» 2018 года, в категории «Сообщество» премию I степени выиграл проект «Супер мамочки Одинцово», говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Двадцать четвертого декабря в доме культуры села Успенское прошло торжественное награждение лауреатов и победителей премии «Наше Подмосковье» 2018 года. В мероприятии приняли участие министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, член экспертного совета по присуждению ежегодных премий Марина Юденич», – говорится в сообщении.

В этом году Одинцовский район занял первое место по количеству победителей премии «Наше Подмосковье». На этот раз денежные сертификаты получили 120 участников от муниципалитета. В категории «Сообщество» премию I степени выиграл проект «Супер мамочки Одинцово». Плещева от лица губернатора региона поздравила лауреатов с получением премии и отметила, что в муниципалитете живут очень активные, неравнодушные жители.

«В Одинцовском районе в этом году больше всего победителей, ни одно из 67 муниципальных образований не объявило столько победителей. Есть социология «Наше Подмосковье». Если смотреть на выборки, то по количественному исследованию – больше всего заявок и победителей в Одинцовском районе. Это значит, что вы самые неравнодушные», – дополнила Плещева.

Она подчеркнула, что больше всего победителей в номинациях «Здоровое Подмосковье», «Экологическое Подмосковье», а это значит, что в Одинцовском районе живут самые здоровые и заботящиеся об экологии люди. Также большое количество заявок было в категории «Патриотическое воспитание».

«Мы с вами живем в самом прекрасном районе Московской области, удивительно красивом. На всех нас лежит огромная ответственность сохранить эту красоту и передать нашим детям, внукам. Если мы вдруг что-то нарушим в этом прекрасном, гармоничном мире, который называется Одинцовский район Московской области, то нам этого никогда не простят. <…> Люди, которые сидят в этом зале, вот этим и заняты – сохранением и преумножением этой красоты», – заявила Юденич.

Как отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов, из года в год количество желающих принять участие в премии губернатора «Наше Подмосковье» увеличивается в районе.