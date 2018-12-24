РИАМО- 24 дек. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» в понедельник вечером отменили и задержали 67 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Внуково» 8 рейсов задержали, 1 отменили. В «Домодедове» задержали 25 рейсов, и еще 12 отменили. В «Шереметьеве» задержано 19 рейсов, отмененных нет.

В подмосковном «Жуковском», согласно онлайн-табло данной воздушной гавани, два рейса задерживаются.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

По данным Росгидромета, вечером в столице идет слабый снег. Температура воздуха - 9 градусов. Ветер слабый.