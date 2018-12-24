РИАМО - 24 дек. Столичный главк МВД России опроверг сведения о том, что один из фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств общественной организации дает признательные показания, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, который обвиняется в мошенничестве, заключил сделку со следствием.

«Информация, размещенная в ряде СМИ о том, что один из фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств общественной организации, осуществляющей управление авторскими правами на коллективной основе, дает признательные показания и «заключил сделку со следствием», не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Федотова до 6 февраля. Федотов обвиняется в мошенничестве на 730 миллионов рублей.

В июне 2017 года Федотов уже был осужден по делу о мошенничестве. Тогда Мещанский суд столицы признал его виновным и приговорил к 1,5 годам колонии общего режима.