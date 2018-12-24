РИАМО - 24 дек. С 25 декабря в сувенирном магазине на станции «Маяковская» и в информационном центре на станции «Тушинская» Московского метрополитена начнут продавать старые указатели, также их можно будет купить на сайте метро, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.
«В Московском метро начнут продавать старые указатели. По пожеланиям пассажиров старым лайтбоксам дадут «вторую жизнь». Со вторника, 25 декабря, все желающие смогут приобрести указатели в сувенирном магазине на станции «Маяковская» или в информационном центре на станции «Тушинская»», – говорится в сообщении.
Также можно забронировать понравившийся лайтбокс через официальный сайт Московского метрополитена.
Она уточнила, что если указатели будут пользоваться высоким спросом, то на продажу выставят дополнительные партии. Подобная продажа навигационных элементов метро уже успешно реализована в Лондонском музее транспорта.
На сайте Московского метрополитена представлены два типа указателей: световые и несветовые. Среди них указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линии, выходами в город с указателями улиц, лайтбоксы «Держитесь левой стороны», «Вход в метро», «Переход», «Не прохода», «Полиция», «Переход прекращается в 1 час ночи» и другие.
При определении стоимости каждого указателя учитывалось состояние и изношенность конструкции, историческая ценность (сняты с центральных или нецентральных станций), а также принималась в расчет мировая практика.
Так, стоимость световых конструкций составит от 6,25 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, а несветовых – от 1,5 тысяч до 3,5 тысяч рублей. Обращаем внимание покупателей, что все указатели – это конструкции, которые висели на станциях долгое время, с ними надо очень бережно обращаться.
Чтобы купить лайтбокс, пассажир может выбрать понравившийся ему экземпляр и оставить заявку на сайт.
После отправки заявки с покупателем в течение 2 часов свяжется сотрудник метрополитена, который подтвердит бронь и договорится с покупателем о месте получения и способах оплаты товара. Обратная связь при оставлении заявки через сайт будет доступна в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.
Также можно приехать в сувенирный магазин на станции метро «Маяковская» или в информационный центр на станции метро «Тушинская» и на месте выбрать и оплатить лайтбокс. График работы сувенирного магазина и информационного центра с 08:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Оплатить можно как наличными, так и безналичным способом.
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