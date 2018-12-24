РИАМО - 24 дек. С 25 декабря в сувенирном магазине на станции «Маяковская» и в информационном центре на станции «Тушинская» Московского метрополитена начнут продавать старые указатели, также их можно будет купить на сайте метро, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«В Московском метро начнут продавать старые указатели. По пожеланиям пассажиров старым лайтбоксам дадут «вторую жизнь». Со вторника, 25 декабря, все желающие смогут приобрести указатели в сувенирном магазине на станции «Маяковская» или в информационном центре на станции «Тушинская»», – говорится в сообщении.

Также можно забронировать понравившийся лайтбокс через официальный сайт Московского метрополитена.

«Мы провели опрос в наших социальных сетях, спросили у пользователей, хотели бы они подарить старым указателям «вторую жизнь». В опросе приняли участие более 1,6 тысячи человек, из них 84% поддержали нашу идею. Со вторника мы открываем продажу лайтбоксов, в первой партии – более 30 указателей, среди них световые и несветовые конструкции», – сказала заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она уточнила, что если указатели будут пользоваться высоким спросом, то на продажу выставят дополнительные партии. Подобная продажа навигационных элементов метро уже успешно реализована в Лондонском музее транспорта.

На сайте Московского метрополитена представлены два типа указателей: световые и несветовые. Среди них указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линии, выходами в город с указателями улиц, лайтбоксы «Держитесь левой стороны», «Вход в метро», «Переход», «Не прохода», «Полиция», «Переход прекращается в 1 час ночи» и другие.

При определении стоимости каждого указателя учитывалось состояние и изношенность конструкции, историческая ценность (сняты с центральных или нецентральных станций), а также принималась в расчет мировая практика.

Так, стоимость световых конструкций составит от 6,25 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, а несветовых – от 1,5 тысяч до 3,5 тысяч рублей. Обращаем внимание покупателей, что все указатели – это конструкции, которые висели на станциях долгое время, с ними надо очень бережно обращаться.

Чтобы купить лайтбокс, пассажир может выбрать понравившийся ему экземпляр и оставить заявку на сайт.

После отправки заявки с покупателем в течение 2 часов свяжется сотрудник метрополитена, который подтвердит бронь и договорится с покупателем о месте получения и способах оплаты товара. Обратная связь при оставлении заявки через сайт будет доступна в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

Также можно приехать в сувенирный магазин на станции метро «Маяковская» или в информационный центр на станции метро «Тушинская» и на месте выбрать и оплатить лайтбокс. График работы сувенирного магазина и информационного центра с 08:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Оплатить можно как наличными, так и безналичным способом.