РИАМО - 24 дек. После вмешательства сотрудников Госжилинспекции управляющая фирма устранила нарушения в подаче горячей воды для жильцов дома в микрорайоне подмосковного Звенигорода, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства региона.

ООО «УК-Стройавтоматика» исполнила предписание Госжилинспекции об устранении нарушений в содержании МКД в Звенигородском городском округе. Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков уточнил, что данные нарушения были зафиксированы в ходе внеплановой выездной проверки обращения жителя многоквартирного жилого дома №27 в 3-м микрорайоне Восточного района Звенигорода.

«Проверка показала, что в квартире заявителя температура горячего водоснабжения в точке водозабора составила плюс 53,8 градуса, в другой квартире она доходила максимум до плюс 57,2 градуса», – сказал глава надзорного ведомства.

Соков уточнил, что данные показатели отличаются от требований к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, в соответствии с которыми температура горячей воды в местах водозабора должна быть не ниже плюс 60 градусов и не выше плюс 75 градусов.

«Управляющая организация получила предписание об устранении нарушения правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах. В отношении ответственного должностного лица ООО «УК-Стройавтоматика» было возбуждено административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»», – отмечается в материале.

Соков добавил, что генеральному директору организации пришлось выплатить штраф на сумму 25 тысяч рублей.

«Подобных затрат можно было бы легко избежать, если бы компания не нарушала свои прямые обязательства перед собственниками помещений вышеуказанного жилого дома, предусмотренные жилищным законодательством», – резюмировал он.

По итогам контрольной проверки исполнения предписания государственные жилищные инспекторы зафиксировали факт обеспечения жителей вышеуказанного дома услугой «ГВС» надлежащего качества. А именно, температура горячего водоснабжения в точке водозабора на момент проверки составила плюс 63,3 градуса.