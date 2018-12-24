РИАМО - 24 дек. В подмосковном Реутове в понедельник открылся производственно-складской корпус компании «Продукты от Палыча», благодаря этому в городе появится около 400 рабочих мест, сообщил руководитель Мособлдумы Игорь Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Новый производственно-складской корпус компании «Продукты от Палыча» открылся сегодня в Реутове. Появление этого пятиэтажного здания площадью 12,38 тысячи квадратных метров позволило не только увеличить производственную мощность предприятия в два раза, но и организовать около 400 дополнительных рабочих мест», – написал Брынцалов.

Он отметил, что за счет расширения будут увеличены производственная линейка предприятия и объем выпускаемой продукции. О качестве продуктов известно не только в Московской области, но и во всей стране.

«Отзывы покупателей на продукцию «Палыча» самые высокие. Это высокий стандарт качества. Продукция предприятия пользуется спросом», - заявил Брынцалов.

По его мнению, открытие положительно скажется как на пополнении городского бюджета, так и на предоставлении жителям качественных продуктов питания.