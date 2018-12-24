РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Часть территории хлопкопрядильной фабрики Балашихи торжественно открыли для жителей горокруга, в новом пространстве работают музей, новогодняя ярмарка, проводятся мастер-классы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественная церемония открытия прошла с новогодними песнями и хороводами. В ней приняли участие заместитель главы администрации Балашихи Анна Божухина, владелец Балашихинской хлопкопрядильной фабрики Игорь Юшкевич, президент торгово-промышленной палаты городского округа Анатолий Шестаков. Посетители осмотрели обновленную после реновации территорию и посетили музей мануфактуры.

«Сегодня (24 декабря – ред.) к Новому году состоялся промежуточный первый этап открытия территории фабрики площадью 3 тысячи квадратных метров. Весь 2018 год администрация Балашихи совместно с правительством Подмосковья посвятила разработке проекта «Долина реки Пехорки», направленного на реновацию старых промышленных территорий. Он дает возможность открыть эти пространства для всех жителей, сделать их доступными. В этот проект входит и Балашихинская хлопкопрядильная фабрика», – сказала Божухина.

Она добавила, что с сегодняшнего дня вход через знаменитую проходную фабрики полностью открыт для балашихинцев. Жители могут посетить музей мануфактуры, где для них будут работать экскурсоводы, рассказывающие 200-летнюю историю предприятия.

«Наполнение не такое большое, однако там уже представлены многие интересные вещи и некоторые артефакты. Музей будет с каждым днем активно пополняться», – пояснила Божухина.

В праздники на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики состоятся новогодние праздничные конкурсы, фестивали, концерты, будут работать танцплощадки. Уже проводятся мастер-классы для детей и взрослых.

Акционер фабрики Юшкевич отметил, что масштаб дальнейшей работы очень большой, и в будущем предстоит открыть территорию площадью около 65 тысяч квадратных метров.

«На первом этапе – мы откроем корпуса Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, которые смотрят именно на реку Пехорку. Летом предполагается открытие еще большей территории, где люди смогут с пользой проводить время. В 2019 году здесь планируется провести порядка 48 мероприятий разного масштаба», – сказал Юшкевич.

Первый этап развития территории мануфактуры планируют завершить летом 2019 года. Будет благоустроено пространство вдоль реки Пехорки, проложен велосипедный и пешеходный маршруты, открыты кафе и магазины.