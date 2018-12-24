РИАМО - 24 дек. Из СИЗО «Бутырка» не получится сделать хороший центр досуга, потому что здание тюрьмы слишком большое, чтобы за всем следить, по этому поводу придется договариваться с жителями района, а при этом в столице и так слишком много досуговых центров, сообщила РИАМО москвовед Татьяна Бирюкова.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложить сделать из «Бутырки» досуговый центр по принципу реорганизации Новой Голландии в Санкт-Петербурге.

«Тюрьмы такому огромному городу, где преступность снизить до нуля невозможно, нужны. Делать из работающей тюрьмы центр развлечений не надо, их и так много. К тому же здание «Бутырки» слишком большое. При создании центра за всем уследить не получится. У них уже есть внутри музей, этого достаточно. Я считаю, что фундаментальная тюрьма нам нужна. Тем более, что от этого никому плохо быть не может», - сказала Бирюкова.

Она добавила, что если делать из «Бутырки» полноценный центр досуга и развлечений, то нужно договариваться с жителями рядом стоящих домов, которым может не понравиться новое соседство из-за возможного шума по ночам.

В свою очередь москвовед Елена Барсукова отметила, что из «Бутырки» можно сделать большой музей, который будет привлекать множество туристов.

«Здание уже давно в фольклоре. Оно легендарное не только в Москве, но и во всей России. Если там сделать музей, он безусловно будет вызывать большой интерес у публики. Ведь про «Бутырку» сложено много историй и песен», - пояснила Барсукова.

Ранее в СМИ появилась информация, что легендарный тюремный замок «Бутырка», а также СИЗО №3 «Красная Пресня» в столице планируют закрыть навсегда. Вместо них могут построить современный следственный изолятор в новой Москве.