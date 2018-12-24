РИАМО - 24 дек. Во II квартале 2019 года планируется утвердить проект планировки территории столичного транспортно-пересадочного узла «Домодедовская», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Домодедовская» прошел публичные слушания, и находится на стадии согласования. Территория, в границах которой планируется размещение объектов ТПУ, составляет 9,2 гектара и расположена в Южном административном округе Москвы», – отмечается в сообщении.

Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, строительство ТПУ «Домодедовская» сделает удобной пересадку пассажиров с одного вида общественного транспорта на другой, к тому же позволит существенно сэкономить время пути. Для комфортного ожидания прибытия наземного транспорта, остановочные комплексы оборудуют навесами.

«Также будут упорядочены потоки пассажиров, пользующихся городским и коммерческим транспортом. Запланировано строительство дополнительного выхода из метро «Домодедовская»», – дополнила Княжевская.

Она добавила, что для наземного пассажирского транспорта организуют стоянку и разворотную площадку, предусмотрено устройство заездных карманов. Планируется обустроить многоуровневый паркинг и стоянку на 670 машино-мест. Для обеспечения въезда-выезда на парковку будет построен проезд.

«Помимо этого запроектированы помещения под кафе, магазины и учреждения социального обслуживания населения, так необходимые жителям прилегающих районов. Общая площадь их составит порядка 16 тысяч квадратных метров», – заверила председатель Москомархитектуры.

Княжевская уточнила, что проектом предусмотрена замена инженерных коммуникаций, реконструкция остановочных пунктов городского пассажирского транспорта и улично-дорожной сети. Для безопасного передвижения людей будут организованы наземные пешеходные переходы. По окончании строительства проведут комплексное озеленение и благоустройство территории, включая выходы из метрополитена.