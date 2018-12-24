РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В понедельник в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина подмосковных Люберец открылась выставка «Исцеляющее искусство» художницы Анастасии Коньковой, сообщила «РИАМО в Люберцах» член правления «РосМолСпорт Московской области» Алла Карпенко.

«В понедельник, 24 декабря, в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина состоялось открытие и презентация выставки «Исцеляющее искусство» от художника и арт-коуча из «РосМолСпорт Московской области» и общественного движения «Русский характер» Анастасии Коньковой. Выставка – «творческий эксперимент», призванный духовно исцелять человека. Она работает бесплатно, будет открыта для всех желающих до 14 февраля», – сказала Карпенко.

Она добавила, что данная выставка – одна из серии запланированных выставок под названием «Исцеляющее искусство», которые пройдут в музеях, домах культуры и галереях Москвы и Московской области.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» и Центральной библиотекой имени Сергея Есенина при поддержке руководителя музейно-выставочного комплекса округа Ильдара Невмятуллина.

«Анастасия Конькова за годы рисования в первую очередь зарекомендовала себя как живописец, график и декоратор. Как абстракционист она начала работать сравнительно недавно. Через картины старается отобразить позитивные эмоции, которые будут исцелять людей», – отметила Карпенко.

По словам Коньковой, посетителям не стоит увлекаться оценкой формы и цвета картины. Им нужно постараться почувствовать, как произведение влияет на человека.