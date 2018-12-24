РИАМО - 24 дек. Центральная райбольница подмосковных Луховиц по требованию прокуратуры погасила задолженность по исполненным государственным контрактам на сумму около 8 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Луховицкая городская прокуратура Московской области установила, что у Луховицкой центральной районной больницы образовалась задолженность по оплате 103 исполненных государственных контрактов на общую сумму около 8 миллионов рублей.

«В связи с этим городская прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица больницы дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд)», – говорится в сообщении.

Постановлением управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области виновное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Также прокуратура внесла главному врачу больницы представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время задолженность перед исполнителями государственных контрактов погашена.