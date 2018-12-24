РИАМО - 24 дек. Благотворительная акция «Старость в радость» проходит в Московском зоопарке, в рамках которой собираются новогодние подарки для пожилых людей, проживающих в интернатах и домах престарелых, сообщила в понедельник генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

«Есть бабушки и дедушки, которые содержатся в интернатах. Для таких бабушек и дедушек собираем подарки. Можно принести совсем простые вещи – это теплые носки, варежки, шахматы, какие-то настольные игры, зефир в шоколаде. Все то, что может принести пожилым людям счастье, радость и как-то разнообразить их быт», - сказала Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что новогодние подарки для пожилых людей принимаются в сувенирном киоске около главного входа Московского зоопарка.