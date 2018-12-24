РИАМО - 24 дек. Вьетнамец незаконно пытался провезти в Россию свыше 600 блоков сигарет и более 12 тысяч пачек сигаретных стиков, он прилетел в столицу из Ханоя, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

«Сотрудники Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля рейса Москва – Ханой остановили гражданина Республики Вьетнам, который пытался незаконно провезти 614 блоков табачных изделий. В результате таможенного досмотра шести мест багажа пассажира были обнаружены 12280 пачек сигаретных стиков для нагревательной системы IQOS», – говорится в сообщении.

В своем письменном объяснении мужчина пояснил, что сигареты везет для себя, стоимость не знает. Для определения подлинности и стоимости товаров инспектором было принято решение о назначении таможенной экспертизы.

В действиях данного гражданина усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.