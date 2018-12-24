РИАМО - 24 дек. Проект «Марафон по роддомам» по оценке медучреждений врачами, пациентами и общественными организациями пройдет в Коломенском перинатальном центре 25 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Во вторник, 25 декабря, в 15:00 ждем вас на «Марафон по роддомам» в Коломенском перинатальном центре. Наш особенный «Марафон по роддомам» Московской области проходит в формате 3D! Роддом оценивают врачи, пациенты и общественные организации», – отмечается в сообщении.

В рамках проекта пройдет экспертная оценка медицинских показателей врачами, выбор родителей, независимая оценка качества оказания медпомощи.

Почетными гостями центра станут заместитель министра здравоохранения Ирина Солдатова и основатель марафона, врач-педиатр, блогер Татьяна Буцкая, а также представители общественности. Они подробно расскажут, как проводится трехуровневая оценка роддомов Подмосковья.

«После небольшой официальной части врачи роддома ответят на все ваши вопросы и главный врач центра Алимова Наталья Георгиевна проведет по нему экскурсию! Ждем Вас во вторник в нашем Московском областном центре охраны материнства и детства по адресу: Коломна, улица Дзержинского, дом 25», – заключается в материале.