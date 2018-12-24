РИАМО - 24 дек. Загруженность на дорогах столицы вечером в понедельник достигла максимальных 10 баллов, жителям и гостям города быстрее передвигаться пешком, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Стоят крупные участки МКАД, Третьего транспортного кольца и Садового кольца. Особая загруженность отмечается в центре города - заторы образовались на Бульварном кольце, Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической, Садовнической, Болотной, Софийской набережных, Тверской улице, Большой Якиманке и других.

Движение загружено и на магистралях: Кутузовском проспекте, Звенигородском, Дмитровском, Ленинградском, Алтуфьевском шоссе, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Рязанском, Волгоградском проспектах, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, Пролетарском проспекте, Севастопольском проспекте, Профсоюзной улице, Ломоносовском проспекте, проспекте Вернадского и других.

По прогнозу сервиса, в 20 часов загруженность дорог составит девять баллов, в 21 час – семь баллов, в 22 часа – пять баллов, в 23 часа – четыре балла.

По данным Росгидромета, вечером в понедельник идет слабый непрерывный снег, температура составляет минус 9 градусов. По итогам дня сугробы в Москве могут вырасти до 29 сантиметров.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжает порядка 3,7 миллиона автомобилей.

Специалисты прогнозируют, что основной пик загруженности дорог придется на 24-28 декабря, но к 31 числу трафик движения пойдет на спад.