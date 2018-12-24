РИАМО - 24 дек. Экс-судья арбитражного суда столицы и адвокат адвокатской палаты города Москвы признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере, их приговорили к 5,5 и 3 годам заключения, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего судьи арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова и адвоката адвокатской палаты города Москвы Александра Мосина.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»», – сказала Иванова.

Она добавила, что следствием и судом установлено, что в январе 2016 года Корогодов, занимая указанную должность, узнал, что его коллега по арбитражному суду при рассмотрении дела о банкротстве будет разрешать заявление конкурсного управляющего одной из фирм о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителя компании. Он предложил экс-директору помощь знакомого адвоката Мосина, который мог поспособствовать вынесению решения в его пользу.

«По поручению судьи адвокат подтвердил клиенту свои дружеские отношения с рассматривавшим дело судьей и запросил 70 тысяч долларов, которые якобы должен был передать судье. При получении денежных средств соучастники были задержаны», – уточнила собеседник агентства.

Иванова подчеркнула, что в ходе судебного разбирательства установлено, что Корогодов и Мосин полученные денежные средства планировали присвоить себе и распорядиться ими по своему усмотрению.

Она дополнила, что следствием проведен значительный объем следственных действий, в том числе сложные комплексные судебные экспертизы, выводы которых позволили изобличить вину.

«Приговором суда Корогодову назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Мосину – в виде 3 лет лишения свободы, обоим с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – резюмировала Иванова.