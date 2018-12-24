РИАМО - 24 дек. На территории подмосковного городского округа Химки зарегистрировали четыре официальных пункта продажи новогодних фейерверков, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Накануне праздников в Химках проверили места реализации пиротехнических изделий. Инспекторы провели инструктаж и осмотрели торговые точки. Особое внимание уделили соблюдению правил безопасности и работы с легковоспламеняющимися изделиями.

«Обеспечение пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников является приоритетной задачей отдела надзорной деятельности по Химкам. По традиции в период предновогодних праздников мы проводим рейды и осмотры всех мест реализации пиротехнических изделий, раздаем агитационные листовки и проводим инструктажи», – сказал начальник отделения отдела надзорной деятельности городского округа Химки Василий Каменский.

Жителям Химок напомнили о том, что использование пиротехнических изделий возможно только при благоприятных погодных условиях. Запрещается запускать салюты и фейерверки на балконах жилых зданий, крышах и выступающих частях фасада, а также под деревьями и линиями электропередачи.