РИАМО – 24 дек. На почту Деда Мороза в Московском зоопарке уже пришло около 1 тысячи писем, это уже больше, чем в прошлом году, сообщила в понедельник генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

«До 14 января можно прийти и написать письмо Деду Морозу. <…> С момента открытия почты уже около тысячи писем написали», - сказала Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что в прошлом году почта Деда Мороза в Московском зоопарке работала две недели, за это время написали около 700 писем.

«Почта Деда Мороза расположена в Доме Клюева – это наш новый музей, который открылся в прошлом году», - добавила Акулова.

Она напомнила, что в канун Нового года посетители Московского зоопарка смогут приобрести билеты за 300 рублей вместо обычных 500 рублей. Столичный зоосад 31 декабря будет работать с 09:00 до 15:00.

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