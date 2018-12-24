РИАМО - 24 дек. Неизвестный в понедельник позвонил в полицию и сообщил о минировании здания городского сборного пункта Военного комиссариата Москвы на Угрешской улице, сообщает ТАСС.

«По факту обращения была проведена проверка, никакого взрывного устройства там обнаружено не было. Полиция выяснила, что о минировании сообщил нетрезвый гражданин по телефону. Его личность сейчас устанавливается», - сказал источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».