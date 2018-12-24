РИАМО- 24 дек. Управляющая компания из подмосковного Королева исполнила предписания Госжилинспекции Московской области о проведении ремонта входной группы подъездов многоквартирного дома №1 по проезду Макарова, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее жительница дома сообщила в Госжилинспекцию о неудовлетворительном содержании общего имущества МКД, в частности, входной группы.

«Нашему дому уже более 10 лет! За это время еще ни разу не проводился ремонт ступеней подъездов. А тем временем они почти совсем развалились, по пандусу невозможно пройти с коляской, создается травмоопасная ситуация как для взрослых, так, самое главное, и для детей. Я неоднократно обращалась в нашу управляющую организацию с просьбой отремонтировать ступени, но ремонта как не было, так и нет», – говорится в обращении.

Организовав проверку, жилищные инспекторы зафиксировали, что входные группы в подъезды с №1 по №6 действительно повреждены.

«А именно выявлены факты отслоения штукатурно-окрасочного слоя на столбах при входах в подъезды, разрушения плиточного покрытия пандуса и лестничных ступеней, края которых значительно разрушены», – уточняется в материале.

По мнению главы Госжилинспекции Подмосковья Вадима Сокова, входная группа является лицом многоквартирного дома.

«Управляющие компании должны внимательно следить за состоянием общедомового имущества и оперативно реагировать на обращения жителей вверенных им домов. Халатность к выполнению своих прямых обязанностей чревата для УК привлечением к административной ответственности с последующим наказанием в виде наложения штрафных санкций», – напомнил он.

В данном случае ООО «Монолит Сервис» не только получила шесть предписаний на устранение нарушений по каждому подъезду вышеуказанного дома, но, помимо этого, в ее отношении было возбуждено административное производство по части 2 статьи 14.1.3 КоАП Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

«По результатам рассмотрения дела управляющая компания была признана виновной в совершении правонарушения, наказанием за которое стал административный штраф в размере 25 тысяч рублей», – дополнил Соков.

Контрольная проверка исполнения предписания показала, что в результате воздействия Госжилинспекции Московской области общедомовое имущество было приведено в надлежащее состояние в установленные сроки.